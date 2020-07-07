В оккупированном Крыму в 4 утра российские силовики начали обыски у крымских татар

КИЕВ. 7 июля. УНН. С 4 утра на территории оккупированной АР Крым в помещениях крымских татар продолжаются обыски, пишет УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “Крымская солидарность”.

В 4:15 на горячую линию “Крымской солидарности” сообщили о нескольких обысках в разных районах Крыма.

В частности, оккупанты пришли в дома в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов и города Алушта оккупированной АР.

Также еще две дома крымских татар подверглись обысками в течение двух часов. По последней информации, оккупационная “власть” ворвалась в девять домов крымских татар.