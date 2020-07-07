На границе с Беларусью заработали еще два пункта пропуска

КИЕВ. 7 июля. УНН. На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска. Еще в девяти пунктах пропуска на украинском-российском и украинской-белорусском участках восстановлена возможность пешего пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"С 00:00 часов 7 июля 2020 года на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск", что в Любешовском районе Волынской области и "Вильча", что в Полесском районе Киевской области. В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом", - говорится в сообщении.

Пограничники напоминают, что "Вильча" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А "Дольск" - международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

Отмечается, что соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 года № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена работа указанных пунктов пропуска.

"Согласно с указанным решением правительства Украины, с 00:00 часов 7 июля восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска: "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка"(Харьковская область, Дергачевский район), "Бачевск" (Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также на границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район), и на границе с Беларусью в таких пунктах пропуска: "Новые Яриловичи" (Черниговская область, Репкинский район), "Выступовичи" (Житомирская область, Овручский район), "Доманово" (Волынская область, Ратновский район), "Славутич" (Черниговская область, Черниговский район)", - резюмировали в ГПСУ.

Как сообщалось ранее в УНН, на границе с Польшей заработал еще один пункт пропуска .