Украина готова ко второй волне COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина полностью готова ко второй волне пандемии COVID-19, это касается и готовности врачей, больниц и наличия тест-систем. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии (пандемии коронавирусной болезни COVID-19 - ред.)... и это касается не только лабораторных центров или наличия тест-систем, но и готовности наших врачей, больниц, что даже невозможно сравнить с тем, что у нас было в начале марта. Все лабораторные центры при полной загрузке обеспечены тестами на месяц. Это тот уровень, который мы держим", - отметил он.

Напомним, в Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564.