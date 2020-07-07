Степанов назвал причину отсрочки с открытием второй очереди Охматдета

КИЕВ. 7 июля. УНН. Из-за пандемии COVID-19 возникла задержка по поставкам оборудования в национальную детскую специализированную больницу "Охматдет", в результате чего открытие второй очереди больницы с 1 июня было перенесено на конец июля. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас 1 июня было предусмотрено открытие второй очереди больницы Охматдет, которое предусматривало открытие отделений химиотерапии, онкологии, все, что касается онкологического блока для наших детей. В связи с эпидемией, в связи с коронакризисом, который у нас возник, у нас возникла задержка с поставками медицинского оборудования... Мы перенесли открытие этих отделений на конец июля, сейчас идет поставка этого оборудования... В следующем году мы продолжим реконструкцию и закупку оборудования для того, чтобы открыть следующее отделение, это центр экстренной медицинской помощи, полный спектр хирургических отделений, нейрохирургии. Имею желание до конца 2021 года закончить тот комплекс", - отметил он.

Напомним, в национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" передано трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19 и 2000 ИФА-тестов.