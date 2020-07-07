Кулеба назвал 8 категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС, несмотря на запреты

КИЕВ. 7 июля. УНН. На сегодняшний день Украина находится в "красном списке" Евросоюза касательно пересечения границы. В то же время, существует несколько категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС, несмотря на запрет. Об этом во время онлайн-брифинга сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Много вопросов возникает относительно въезда в страны "Шенгенской зоны", стран ЕС. Сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены Европейским союзом для того, чтобы государство попадало в условный "зеленый список", граждане которого могут пересекать границу. Но даже с этого запрета есть исключения - ... категории граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского союза, даже несмотря на имеющуюся запрет", - сообщил Кулеба.

По его словам, есть 8 категорий граждан, которые могут путешествовать в ЕС в особый период:

▪️ первая категория - это работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

▪️ вторая группа - это пограничники;

▪️ третья группа - это перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;

▪️ четвертая группа - дипломаты, сотрудники полиции при исполнении своих обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных воинских контингентов для выполнения своих функций;

▪️ пятая группа - лица, следующие транзитом;

▪️ шестая группа - лица, едут не с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другую экономическую цель;

▪️ седьмая категория - моряки, которые направляются на корабль;

▪️ восьмая группа - лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

"Министерство здравоохранения совместно с нами постоянно оказывает Европейскому союзу обновленные данные о ситуации в Украине. Мы будем делать все для того, чтобы Украина как можно быстрее оказалась в "зеленом списке", - подытожил Кулеба.

Как сообщалось в УНН, Совет Европы рекомендовал с 1 июля открыть внешние границы Евросоюза для 14 стран. Украины в указанном списке стран нет.