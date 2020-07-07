СМИ: обыски в оккупированном Крыму проходят по "делу Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщает ТАСС, передает УНН.

"Мероприятия проходят", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в каких районах полуострова проводятся обыски.

По данным адвоката Эмиля Курбединова, задержаны шесть человек. "Задержаны шесть человек, с большой вероятностью, это опять группа, связанная с обвинением в участии в "Хизб ут-Тахрир", - сказал Курбединов.

Он уточнил, что обыски проводились более чем в 10 домах на территории Бахчисарайского, Красногвардейского и Симферопольского районов. "Задержали шесть человек, одного не смогли задержать, так как он не был по месту жительства. Адвокаты прибыли к месту обысков, но никого не пустили", - рассказал защитник.

Напомним, по данным "Крымской солидарности", в ходе обысков, которые в оккупированном Крыму проходят с 4:00 утра 7 июля, задержали 6 человек.