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В ВСУ за сутки зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано еще 6 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 168 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 7 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 383 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 611 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 305 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие (Киевская область - 5 человек и Ровенская - 1) находятся на лечении в дома под наблюдением медицинской службы.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, Коронавирус, карантин
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