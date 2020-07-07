В Минздраве анонсировали создание новых подразделений для контроля за качеством оказания медпомощи

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения вводится новая структура - полноценный департамент качества медицинской помощи и экспертная группа по вопросам медсестринства. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"У нас вводится новая структура Минздрава. Теперь в структуре министерства будет работать полноценный департамент качества медицинской помощи. В этом департаменте есть структурные подразделения, которые, собственно, и будут заниматься процессом управления качеством медпомощи. В этом департаменте созданы: отдел контроля качества оказания медпомощи, отдел анализа результатов и эффективности оказания медицинских услуг и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения. Восстанавливается и работа клинико-экспертной центральной комиссии. Мы работаем над новым приказом Минздрава, который вскоре будет принят, чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным, а каждое учреждение здравоохранения обеспечило качество медицинской помощи высокого стандарта", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, в структуре министерства будет функционировать и экспертная группа по вопросам медсестринства.

"Сейчас комплектуются наши структурные подразделения, и, фактически, впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, которые будут заниматься развитием медсестринства в Украине", - добавила Микичак.

Напомним, в начале 2021 года Министерство здравоохранения введет критерии качества работы врачей, к ним будут относиться и вопросы повышения квалификации.