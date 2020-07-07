НАПК утвердило перечень органов, в которых до конца года будет проводить проверку
КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень органов, в которых будет проводить проверку до конца года. Соответствующий план согласовал глава НАПК Александр Новиков, информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Этот документ определяет органы государственной власти и местного самоуправления, в которых агентство проведет проверку организации работы по предупреждению и выявлению коррупции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца 2020 года НАПК проверит:
▪️ Государственную экологическую инспекцию Украины,
▪️ Национальную службу здоровья Украины,
▪️ Херсонский областной совет,
▪️ Государственную службу морского и речного транспорта Украины,
▪️ Государственное агентство автомобильных дорог Украины,
▪️ Черкасскую областную государственную администрацию,
▪️ Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека,
▪️ Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений,
▪️ Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,
▪️ Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра,
▪️ Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы,
▪️ Счетную палату.
"Проведение НАПК проверок организации работы по предупреждению и выявлению коррупции предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции". Национальное агентство проверяет соблюдение органом требований этого закона и принятия нормативно-правовых актов по вопросам предотвращения коррупции, в частности о подготовке и выполнении антикоррупционных программ, создания и функционирования внутренних и регулярных каналов сообщения о возможных фактах правонарушений, защиты обличителей и т.п.", - отмечают в НАПК.
Также отмечается, что в случае выявления нарушений требований закона по результатам проверки НАПК может:
▪️ внести предписание об устранении нарушений законодательства, проведение служебного расследования, привлечение виновного лица к установленной законом ответственности;
▪️ утвердить обоснованный вывод о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения для направления его другим специально уполномоченным субъектом в сфере противодействия коррупции;
▪️ обратиться в суд по основаниям, предусмотренным законом.
Как сообщалось ранее в УНН, НАПК пригласило к себе Добкина для дачи объяснений.