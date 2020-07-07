НАПК утвердило перечень органов, в которых до конца года будет проводить проверку

КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень органов, в которых будет проводить проверку до конца года. Соответствующий план согласовал глава НАПК Александр Новиков, информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Этот документ определяет органы государственной власти и местного самоуправления, в которых агентство проведет проверку организации работы по предупреждению и выявлению коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2020 года НАПК проверит:

▪️ Государственную экологическую инспекцию Украины,

▪️ Национальную службу здоровья Украины,

▪️ Херсонский областной совет,

▪️ Государственную службу морского и речного транспорта Украины,

▪️ Государственное агентство автомобильных дорог Украины,

▪️ Черкасскую областную государственную администрацию,

▪️ Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека,

▪️ Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений,

▪️ Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,

▪️ Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра,

▪️ Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы,

▪️ Счетную палату.

"Проведение НАПК проверок организации работы по предупреждению и выявлению коррупции предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции". Национальное агентство проверяет соблюдение органом требований этого закона и принятия нормативно-правовых актов по вопросам предотвращения коррупции, в частности о подготовке и выполнении антикоррупционных программ, создания и функционирования внутренних и регулярных каналов сообщения о возможных фактах правонарушений, защиты обличителей и т.п.", - отмечают в НАПК.

Также отмечается, что в случае выявления нарушений требований закона по результатам проверки НАПК может:

▪️ внести предписание об устранении нарушений законодательства, проведение служебного расследования, привлечение виновного лица к установленной законом ответственности;

▪️ утвердить обоснованный вывод о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения для направления его другим специально уполномоченным субъектом в сфере противодействия коррупции;

▪️ обратиться в суд по основаниям, предусмотренным законом.

Как сообщалось ранее в УНН, НАПК пригласило к себе Добкина для дачи объяснений.