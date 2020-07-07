МЗ: к ослаблению карантина не готовы 9 регионов

КИЕВ. 7 июля. УНН. По состоянию на 7 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины, Киев уже второй день подряд не входит в этот список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Так, в перечень вновь вернулась Одесская область. Львовская область уже тоже два дня подряд - не в списке.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на СOVID-19.