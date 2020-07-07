В Полтавской области взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 млн грн

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника. В результате нападения телесные повреждения получили два человека, находившихся в авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи села Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харьковской области взорвали банкомат. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть денежными средствами злоумышленникам не удалось.