Зеленский показал мини-фильм о своем визите в Одесскую область

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Одесскую область 4-5 июля обнародовал видеозапись о своей поездке. Ролик опубликован пресс-службой Главы государства, передает УНН.

"Украина - морская держава. Одесская область - тому пример. А настоящим ее украшением являются люди - волевые, неутомимые и всегда с прекрасным чувством юмора. Был рад провести ряд важных встреч и поздравить с профессиональным праздником наших военных моряков. Мы непременно сделаем все, чтобы они действительно почувствовали себя супергероями и не имели никаких сомнений, что страна ценит их верность и несокрушимость", - написал Зеленский.

В видеоролике можно увидеть встречу Президента с бизнесом Одесского припортового завода, а также его поездку в район демонтажа и уборки судна Delfi. Зеленский поставил задачу до 20 июля убрать судно.

Как сообщалось в УНН, Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от рабочей поездки в Одесскую область отметив, что остался поражен увиденным и услышанным.