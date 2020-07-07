В Полтавской области начали расследование из-за подрыва автомобиля Укрпочты

КИЕВ. 7 июля. УНН. По факту подрыва автомобиля Укрпочты и разбойного нападения с похищением более 2,75 млн гривен, а также табельного оружия охранника груза, открыто уголовное производство - пока проводится расследование. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.

"Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбойного нападения на служебный автомобиль "Укрпочты" и покушение на умышленное убийство работников предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, 7 июля 2020 года на дороге вблизи села Тышки Лубенского района неизвестные лица взорвали автомобиль "Укрпочты", завладев более 2,75 млн грн и табельным оружием охранника. В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, выясняются все обстоятельства совершения уголовного преступления. В Полтавской области введен план перехвата. Расследование уголовного производства будет осуществлять Главное управление Нацполиции в Полтавской области. Офис Генерального прокурора будет контролировать ход расследования уголовного производства", - резюмировали правоохранители.

Как сообщалось ранее в УНН, в Полтавской области взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 млн грн.