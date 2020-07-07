Список стран "красной" и "зеленой" зон для Украины обновлен

КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зон по показателям коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины, передает УНН.

"Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне", - отметили в Гостуризме.

Отметим, согласно списку Минздрава, в обновленный список вошла также Чехия.

Отметим, граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Кабинет Министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" стран при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результат. Из стран "зеленой" зоны - без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Как сообщал УНН, 15 июня Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни COVID-19. В списке находилось 50 стран в "красной" зоне.