Стало известно, кто может досрочно прекратить изоляцию при пересечении границы

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения предоставили разъяснения о прекращении самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу Украины. Оно доступно для людей с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение ЦОЗ Минздрава Украины.

"Досрочное прекращение самоизоляции возможно для лиц с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19, которые пересекли государственную границу или пункты въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь в течение последних 14 дней. Если вы находитесь на самоизоляции, но не пересекали границу в течение последних 14 дней, досрочно прекратить самоизоляцию через такой алгоритм невозможно", - сообщили в ЦОЗ.

Сообщается, что на сегодня определен перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе ЦОЗ. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій вдома".

В ЦОЗ отметили также, что исследования, проведенные лабораторией, которой нет в списке центра, не могут быть засчитаны.

"Данные, внесенные лабораториями в электронную систему Центра, автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома". О разрешении на прекращение самоизоляции лицо будет проинформировано соответствующим сообщением сервиса "Дій вдома", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после пересечения границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест, могут не проходить самоизоляцию.