В правительстве объяснили высокий показатель заболеваемости COVID-19 в Украине

КИЕВ. 7 июля. УНН. Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине, что на сегодня составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, возник из-за вспышки в отдельных регионах страны. Об этом сообщил Президенту Владимиру Зеленскому Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Однако такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, например Винницкая область, Закарпатье, а также в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на совещании Президент подчеркнул, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

"Да, было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал УНН, за предыдущие сутки наибольшее количество новых случаев заболеваний COVID-19 зарегистрировано во Львовской области, Закарпатской области и городе Киеве.