В Одесской области депутат требовал 80 тыс. долларов взятки за оформление земельного участка

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Одесской области сообщили о подозрении депутату поселкового совета, который требовал денежные средства в сумме 80 тысяч долларов за "помощь" по оформлению разрешительных документов на часть земельного участка, который якобы был оформлен ненадлежащим образом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"В декабре 2019 года к правоохранителям обратился житель Одесской области, который сообщил, что депутат поселкового совета требует от него денежные средства в сумме 80 тысяч долларов. В такую сумму фигурант оценил свою "помощь" по оформлению разрешительных документов на часть земельного участка, который якобы был оформлен ненадлежащим образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержали злоумышленника во время получения первой части неправомерной выгоды - 11 тысяч долларов. По согласованию с Генеральной прокуратурой фигуранту было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено. Поэтому следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт относительно фигуранта. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, по делу о вымогательстве 250 тысяч долларов США за неразглашение подробностей смерти нардепа подозреваемый подполковник СБУ взят под стражу с альтернативой залога почти 10 млн грн.