КИЕВ. 7 июля. УНН. Депутатская группа "Довира" будет голосовать против возобновления импорта электроэнергии из РФ. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель группы, народный депутат Сергей Шахов.

"Наша фракция будет поддерживать украинского производителя. Поставлять электроэнергию из другого государства ни в коем случае сегодня нельзя. Это делают предатели и преступники, которые хотят разрушить наше государство, которые хотят, чтобы дальше продолжалась война", - говорит Шахов.

Отметим, что возобновить импорт российской электроэнергии в Украину предложил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин.

Так, Жупанин подал в парламент законопроект №3657-1 как альтернативу к правительственному.

Правительственный законопроект прямо запрещает импортировать электроэнергию в Украину из РФ и Беларуси.

"Есть депутаты, представители монобольшинства, которые защищают ввоз угля из Африки, РФ, Беларуси, или копанок временно оккупированных территорий. Хочу сказать, что мы это все отслеживаем, и, в отличие от них, будем отстаивать позицию украинского производителя и наших предприятий" , - подчеркнул Шахов.

Напомним, по оценке экспертов, в Украине профицит производства электроэнергии. Импорт из других стран будет означать сокращение украинской генерации, в частности АЭС или ГЭС.

В Минэнерго категорически против импорта электроэнергии.