На линии разграничения заработали КПВВ, которые ранее блокировали боевики

КИЕВ. 7 июля. УНН. По состоянию на вторник, 7 июля, на линии разграничения на Донбассе начали функционировать два КПВВ, в которых боевики ранее блокировали пропуск. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Сейчас на линии разграничения функционируют три КПВВ - "Станица-Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое". На двух последних недавно боевики блокировали пропуск", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что во вторник пропуск граждан через линию разграничения на дорожном коридоре "Мариуполь-Донецк" несколько активизировался. В частности, по состоянию на 12:00 в направлении временно оккупированной территории Украины через КПВВ "Новотроицкое" пограничники оформили около 150 человек и 6 транспортных средств. А со стороны ВОТУ на въезд на контролируемые территории прибыло два транспортных средства и 39 человек.

"Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" продолжает функционировать с 07:00 до 20:00. Отметим, что российско-оккупационной администрацией продолжается частичное блокирование пересечения линии разграничения - пока со стороны ВОТУ назад вернулся один автомобиль с двумя лицами", - информируют в пресс-службе.

Кроме того сообщается, что пограничники и правозащитники объясняют гражданам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны оккупанта.

Также отмечают - если боевики откажут в пересечении линии разграничения, оставаться в "серой зоне" опасно из-за возможных обстрелов со стороны НВФ, поэтому следует немедленно возвращаться на контролируемую территорию Украины.

Как сообщал УНН, с 28 июня пропуск через линию разграничения осуществлялся только в КПВВ "Станица Луганская", поскольку все остальные КПВВ блокировали боевики.