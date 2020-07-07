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Суд оставил в силе отстранение от должности главы Черновицкого облсовета Мунтяна

Суд оставил в силе отстранение от должности главы Черновицкого облсовета Мунтяна

Иван Мунтян

КИЕВ. 7 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об отстранении до 1 августа главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставил в силе меру обеспечения в уголовном производстве в виде отстранения от должности (главы Черновицкого облсовета - ред.) до 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд еще на два месяца отстранил от занимаемой должности главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна.

Как сообщалось, ВАКС оставил без изменений меру пресечения главе Черновицкого облсовета.

Источник: УНН
Теги: суд, коррупция, облсовет, Черновцы и Черновицкая область
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