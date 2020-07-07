В Ровенской области ослабили карантин

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Ровенской области из-за снижения больных COVID-19, решили ослабить карантин. В области позволили открыть спортзалы, музеи под открытым небом, кружки для детей и детские сады в нескольких районах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

"7 июля на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли три блока послаблений карантинных мероприятий в Ровенской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень послаблений следующий:

▪️ первый блок - спортивные учреждения, учреждения культуры и детские сады. В частности, решили разрешить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок (кроме групповых занятий для более 10 человек);

▪️ второй блок - восстановление деятельности творческих художественных студий по решению органа управления, открытых площадок музеев с соблюдением противоэпидемических мероприятий;

▪️ третий блок - рекомендовали районным комиссиям рассмотреть вопрос о посещении детских садов в Демидовском, Дубенском (кроме города Дубно), Дубровицком, Корецком, Радивиловском районах.

Напомним, во Львовской области решили частично ослабить карантин.