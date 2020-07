Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова

КИЕВ. 7 июля. УНН. Эстония направила 2400 пистолетов Макарова Украине для "укрепления оборонного потенциала" страны. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны, передает УНН.

"Сегодня Министерство обороны Эстонии отправило партию из 2400 пистолетов Макарова из Эстонии в Украину, чтобы поддержать укрепление независимого оборонного потенциала Украины", - говорится в сообщении.

По словам министра обороны страны Юри Луйка, с помощью этой поставки "мы поддерживаем нашего близкого партнера, который воевал в течение шести лет".

Как сообщал УНН, ранее сегодня посольство ФРГ сообщило, что Германия выделила дополнительные 2 млн евро на разминирование и очистку территории от мин-ловушек и боеприпасов на Донбассе.





