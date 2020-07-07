Бабак рассказал об условиях поступления абитуриентов со временно оккупированных территорий

КИЕВ. 7 июля. УНН. Дети со временно оккупированных территорий будут поступать в украинские вузы без ВНО, но по конкурсу на основе внутренних экзаменов. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает корреспондент УНН.

Бабак напомнил, что парламент принял проект закона № 3774 внесенный Президентом Украины, который фактически приравнял в правах выпускников со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к выпускникам со временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

"Эти дети могут поступать, как по результатам ВНО так и без ВНО, но на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов и в пределах общенациональной квоты. В этом году эта квота установлена на уровне 2,5 тыс. мест. Дети приходят в пункты "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Но мы не признаем аттестатов с оккупированных территорий, поэтому их отправляют в прикрепленную школу, где они сдают украинский язык и литературу, историю Украины и получают украинский аттестат о полном общем среднем образовании с двумя оценками", - рассказал Бабак.

По его словам, после этого выпускники сдают вступительные экзамены и поступают в университеты.

"Они конкурируют только между собой в рамках общегосударственной квоты, но каждый университет может поставить свою квоту на определенную специальность в пределах до 20%", - сказал Бабак.

Напомним, ВР приняла президентский законопроект о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий.