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В Хмельницкой области произошел пожар на нефтебазе

В Хмельницкой области произошел пожар на нефтебазе

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Хмельницкой области на территории нефтебазы ООО "Галнафтогаз" ликвидировано возгорание резервуара с бензином. Предварительно жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"7 июля в 14:15 в пгт Ярмолинцы на территории нефтебазы ООО "Галнафтогаз" произошло возгорание резервуара с бензином. В результате проведения пенной атаки в 14:34 пожар локализован, а в 14:50 - ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к тушению были привлечены 45 чел. о/с и 10 ед. техники ГСЧС.

Также в ГСЧС опубликовали видео ликвидации пожара резервуара с бензином в Хмельницкой области.

Напомним, в Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, есть погибший.

Источник: УНН
Теги: пожары, нефтебаза, Хмельницкий и Хмельницкая область, ГСЧС
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