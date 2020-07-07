Двух украинских специалистов аккредитируют к экспертизе "черных ящиков" самолета МАУ

КИЕВ. 7 июля. УНН. Двух украинских специалистов аккредитируют к проведению во Франции экспертизы "черных ящиков" самолета МАУ, который был сбит в Иране. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В июне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил состав делегации для участия в переговорах с Ираном в связи с сбиванием в январе самолета авиакомпании МАУ. А уже в начале июля, страны, граждане которых погибли в этой катастрофе, в том числе и Украины, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве", - сказала Коломиец.

По ее словам, сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев сбитого Боинга 737 во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки.

"К проведению экспертизы будет аккредитовано и двух украинских специалистов. Представители Ирана обязались передать "черные ящики" 20-го июля", - отметила Коломиец.

Как сообщалось, в МИД рассказали, сколько может длиться экспертиза "черных ящиков" самолета МАУ.

Также Франция предложила Украине совместно расшифровать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.