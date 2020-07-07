Украина при ООН назвала обыски и задержания в оккупированном Крыму "тактикой террора"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций прокомментировало обыски и задержания крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму и назвало это "тактикой террора". Об этом сообщила пресс-служба представительства в Twitter, передает УНН.

"Вот как работает тактика террора. Россия совершает набеги на дома в Крыму рано утром, когда семьи еще спят, незаконно задерживая шестерых крымских татар, в том числе человека с инвалидностью", - говорится в сообщении.

В представительстве подчеркнули, что международное право запрещает необоснованное вмешательство в личную жизнь и жилище человека.

Напомним, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

По данным общественного движения "Крымская солидарность", в ходе обысков задержали 6 человек. Позже Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские силовики задержали семерых крымских татар.

В ФСБ России, в свою очередь, заявили, что задержали трех "главарей" и четырех участников запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

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Между тем, украинские правоохранители начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного Крыма.