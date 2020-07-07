Украинские специалисты в США работают над подготовкой к пуску ракеты-носителя Antares: подробности

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украинские специалисты работают над подготовкой к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес" согласно графику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Как сообщалось ранее, в апреле этого года группа сотрудников ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД отбыли в США для участия в работах по подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес", которой уже в сентябре этого года планируется доставить грузы на Международную космическую станцию по заказу NASA", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после двухнедельного карантина в США группа в полном составе приступила к выполнению работ по программе.

"19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс, вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прилетели еще два украинских специалиста, и в ближайшее время ожидают прибытия еще трех специалистов из системы контроля заправки", - отмечается в сообщении.

Также организация перелета украинских специалистов, в частности в части принятия решений о предоставлении необходимых разрешений на вылет стала возможной благодаря в том числе поддержке и межведомственной координации совместных действий Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, в США запустили ракету-носитель, созданную при участии Украины.