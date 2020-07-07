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Президент Венгрии написал письмо Зеленскому из-за мусора в Тисе

Президент Венгрии написал письмо Зеленскому из-за мусора в Тисе

Янош Адер

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, поступающих в реку Тиса. Адер попросил Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение, передает УНН со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте канцелярии венгерского президента.

Так, в письме говорится, что недавние наводнения, в частности в западных областях Украины, привели к загрязнению большим количеством пластика и других отходов в водоемах Венгрии, что оказывает серьезное воздействие на экологию.

Адер отметил, что венгерское правительство ранее уже неоднократно обращалось за помощью к властям соседних стран, но за этим последовало слишком мало существенных мер.

Как отмечает президент Венгрии, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает отходы в поймы рек.

"Я разочарован тем, что загрязнение Тисы отходами не прекратилось, несмотря на многочисленные предупреждения, и теперь представляет собой длительную угрозу для хрупкой экосистемы реки", - сказал Адер.

Схожее письмо было направлено венгерским главой и президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Как сообщал УНН, в начале июня западные области Украины накрыли сильные наводнения. В результате по состоянию на сегодня до сих пор подтоплены пять населенных пунктов на Буковине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, подтопление, загрязнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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