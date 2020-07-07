В Черниговской области руководитель предприятия подозревается в присвоении более 5 млн гривен

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Черниговской области объявили о подозрении руководителю предприятия, который подозревается в присвоении более 5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Следователи полиции установили, что в 2018 году руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий, который одновременно является депутатом районного совета, заключил договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции с предприятием с иностранными инвестициями. Те осуществили оплату за товар и перечислили на предоставленные счета более пяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения предоплаты фигурант не выполнил условия договора, в частности он не перевез сельскохозяйственную продукцию для хранения в четко определенное сторонами место. Зато развез товар на три элеватора, которые были расположены в разных областях. Впоследствии злоумышленник реализовал собранный урожай не предприятию-покупателю, а другим юридическим лицам.

Напомним, полицейский в Харьковской области предстанет перед судом за завладение около 1,2 миллиона гривен путем мошенничества.