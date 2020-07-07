Рубежное может остаться без воды из-за масштабного лесного пожара в Луганской области

КИЕВ. 7 июля. УНН. В связи с масштабным пожаром, который возник неподалеку Северодонецка, прекращено питание линии электропередач, от которых осуществляется электроснабжение объектов водоснабжения и водоотведения Рубежного. Жителей призывают сделать запас воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Рубежанского городского совета.

"В связи с масштабным пожаром, который возник около г. Северодонецка, прекращено питание линии электропередач, от которых осуществляется электроснабжение объектов водоснабжения и водоотведения г. Рубежное (Володинський водозабор и очистные сооружения КП "РВУВКГ")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к ликвидации опасной пожарной ситуации в городе Рубежное возможна остановка водоснабжения и перебои в работе городской системы водоотведения.

"Также по информации ООО "ЛЭО" возможны перепады напряжения в сети электроснабжения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, жителей города призывают отнестись с пониманием к данной ситуации и по возможности сделать запас воды из альтернативных источников.

Напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погиб один человек, девять человек госпитализированы.

Как сообщалось, в Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.