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Вспышка COVID-19 в Донецкой области: в психоневрологическом интернате заболели 62 сотрудника и 216 подопечных

Вспышка COVID-19 в Донецкой области: в психоневрологическом интернате заболели 62 сотрудника и 216 подопечных

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Славянске обнаружили вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в психоневрологическом интернате. Сейчас вспышка локализована. Об этом директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко сообщил на брифинге в Краматорске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Действительно, в Славянске большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого учреждения - Славянского психоневрологического интерната. Посторонние лица туда не допускаются. На момент появления вируса там находилось 672 человека, из которых 260 - сотрудники интерната, из них 62 человека заболели. Подопечных - 412, из них заболели 216. Одиннадцать находятся на стационарном лечении. Поэтому вирус локализован и по городу не распространяется", - сообщил Бойко.

Напомним, что на сегодня в Донецкой области - 686 подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, Коронавирус
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