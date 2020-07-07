Шмыгаль рассказал подробности выполнения Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19

КИЕВ. 7 июля. УНН. За первый месяц реализации Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19, направленной на восстановление экономического здоровья страны по всем отраслям, выполнено немало первоочередных шагов. Об этом во время выступления на международном виртуальном круглом столе Chatham House "Украинские реформы: что дальше?" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, он перечислил важнейшие направления Программы, которые уже выполняются. Среди них, расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9 процентов".

Отмечается, что после последних изменений со стороны правительства в программе "Доступные кредитов 5-7-9" количество кредитов и их объем увеличились практически в 2 раза. По состоянию на 6 июля общая сумма выданных кредитов по программе составила 1,1 млрд грн. Причем более половины этой суммы - это кредиты на инвестиционное развитие бизнеса. Еще половина - это рефинансирование кредитов фактически под 0%. Все больше банков присоединяется к программе и сейчас их уже 16.

Также правительство одобрило законопроекты о портфельных гарантиях для кредитов бизнеса, предусматривающих предоставление малому и среднему бизнесу, потерпевшему финансовые потери вследствие пандемии COVID-19, доступ к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией. Украинские предприниматели смогут получить кредиты фактически под 0%, что сверхважно для возобновления работы предприятий. Для этого государство гарантирует 80% тела кредита перед банком.

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Кроме этого, благодаря реализации проектов программы "Большое строительство" по состоянию на июнь дополнительно создано более 10 тысяч рабочих мест в сфере дорожного строительства. Кроме того, благодаря правительственной программе по частичной безработице удалось сохранить 241 тысячу рабочих мест среди работников малого и среднего бизнеса. Стоит отметить и работу Государственной службы занятости, по которой за последние месяцы удалось трудоустроить почти 160 тысяч граждан.

Между тем, правительство внедрило ряд важных шагов для преодоления энергетического кризиса и подписало меморандум с производителями энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), который определил принципы реструктуризации "зеленых тарифов" и ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Подписание Меморандума помогло снять напряжение и стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Кроме того, благодаря правительственным решениям удалось начать финансовое оздоровление ГП НАЭК "Энергоатом", который начал продавать свою электроэнергию на рынке двусторонних договоров.

Добавим, что программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 предусматривает детальный план помощи всем секторам экономики. В документе предусмотрены краткосрочные и долгосрочные механизмы помощи.

Ранее УНН писал, что Шмыгаль провел переговоры с директором Всемирного банка по делам Украины.