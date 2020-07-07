Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
9630

В больницах 15 детей и 6 взрослых: в Омбудсмена сообщили подробности последствий пожаров в Луганской области

В больницах 15 детей и 6 взрослых: в Омбудсмена сообщили подробности последствий пожаров в Луганской области

КИЕВ. 7 июля. УНН. В результате пожаров в Луганской области пострадали 20 домов, а в больницу было отправлено 21 местного жителя. Об этом сообщили в Офисе Омбудсмена Украины, передает УНН.

"7 июля в Новоайдарском районе произошли несколько лесных пожаров в районе села Смоляниново. По состоянию на 16:45 пожар перекинулся с лесного массива на дома по улице Песчаная в селе Смоляниново Новоайдарского района. Пострадали 20 домов. В Новоайдарскую больницу было отправлено 21 местного жителя: 15 детей, 6 взрослых, один взрослый находится в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что РГА Новоайдарского района приготовила помещение для эвакуации жителей поселков, находящихся в эпицентре лесного пожара.

"Представители Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях находятся на круглосуточной связи. Если у родственников местных жителей есть потребность в связи с родственниками или другие вопросы, звоните - 0968688502 - Павел Лисянский, представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей", - сообщили в Офисе.

Напомним, что Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров в Луганской области.

Ранее стало известно, что во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли пять человек, девять человек госпитализированы.

Как сообщалось, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.