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Лесные пожары в Луганской области: комиссия по ТЭБ и ЧС соберется в четверг

Лесные пожары в Луганской области: комиссия по ТЭБ и ЧС соберется в четверг

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 7 июля. УНН. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций соберется в четверг и рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим из-за лесного пожара в Луганской области. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поручил ГСЧС оперативно информировать общественность относительно развития ситуации, а главе ГСЧС лично выехать на место событий. Также поговорил с главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем относительно необходимой помощи со стороны правительства. Комиссия по ТЭБ и ЧС соберется в четверг и рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим", - написал Шмыгаль.

Также он добавил, что ситуация на контроле правительства и Президента.

Напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли пять человек, девять человек госпитализированы.

Как сообщалось, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, лесные пожары, Луганск и Луганская область, Денис Шмыгаль
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