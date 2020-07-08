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Украина вышла из Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ - указ Президента

Украина вышла из Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ - указ Президента

Здание Исполкома СНГ в Минске

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, пишет УНН со ссылкой на президентский указ № 269/2020.

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, Президент постановил:

1. Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, совершенной 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.

2. Министерству иностранных дел Украины сообщить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств.

Добавим, что в июне Кабмин подготовил проект Закона, по которому предлагается выйти из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маргетингових центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Украина, указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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