Игрок НФЛ заключил крупнейший контракт в истории спорта

КИЕВ. 8 июля. УНН. Игрок в американский футбола Патрик Махоумс подписал рекордный контракт в истории спорта, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды НФЛ “Канзас-Сити Чифс” и CNN.

Команда объявила о продлении контракта, но не подтвердила условия сделки.

“С тех пор как он всего несколько лет назад присоединился к „Чифс“, Патрик превратился в одного из самых плодовитых атлетов во всех видах спорта”, — отметил председатель совета директоров клуба Кларк Хант.

По данным американских СМИ, новый контракт с командой стал крупнейшим в истории спорта, а именно 10-летнее соглашение с суммой в 503 млн. долл.

Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба “Лос-Анджелес Энджелс” Майку Траута. В 2019 спортсмен заключил с командой соглашение на 12 лет и общую сумму в размере около 430 млн. долл.

Добавим также, в 2020 году Махоумс стал самым молодым квотербэком в истории НФЛ, который получил звание MVP в матче за Супербоул.