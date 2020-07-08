Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
6795

В Украине может быть 150 тысяч инфицированных COVID-19 - Ляшко

В Украине может быть 150 тысяч инфицированных COVID-19 - Ляшко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Укране может быть до 150 тысяч инфицированных COVID-19, согласно математическому моделированию, пишет УНН со ссылкой на его интервью BBC Украина.

На вопрос журналистки, верит ли Виктор Ляшко данным официальной украинской статистики касательно COVID-19, главный санврач отметил: “Конечно, верю. Я могу уверенно заявить, глядя вам в глаза, что никаких манипуляций с данными не происходит”. На уточнение СМИ, что в Украине не происходит массовое тестирование — он сказал, что: “Это разные вещи. Ни одной страны мира нет, где регистрируют 100% всех больных. Исследование ВОЗ показало, что страны в среднем регистрируют 25-40% случаев больных”.

Как сказал Виктор Ляшко, на вопрос о возможном реальном количестве больных в Украине, что в стране был проведен “свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, мы в среднем обнаруживаем около 35% больных”.

На вопрос, что: “на самом деле у нас может быть 150 тысяч больных COVID-19?”, Ляшко ответил: “Да, это математическое моделирование, это показывает”.

Добавим, что по состоянию на 7 июля по официальной статистике в Украине 49 607 случаев COVID-19, из которых 1283 — летальные. Соответствующие данные подтверждает также ВОЗ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.