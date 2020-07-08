Пандемия: в Колумбии продлили карантин до 1 августа, в стране уже почти 120 тысяч инфицированных

КИЕВ. 8 июля. УНН. Власти Колумбии из-за ситуации с коронавирусом приняли решение продлить режим общенационального карантина, срок действия которого истекает 15 июля, еще на две недели — до 1 августа. Об этом сообщил во вторник президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе, пишет УНН.

“Мы продлеваем обязательную изоляцию до 1 августа”, — заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Дуке добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам “участия в пилотных проектах по возобновлению работы ресторанов, театров и тренажерных залов”.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его несколько раз продлевали.

En reunión con expertos analizamos situación de la pandemia y decidimos que mantenemos el concepto del Aislamiento Preventivo Obligatorio y lo extendemos hasta el 1° de agosto, con algunas modificaciones en recuperación de vida productiva y espacios de calidad de vida. pic.twitter.com/ee0CCdehTA — Iván Duque (@IvanDuque) July 8, 2020

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 117 000, согласно данным ВОЗ. От заболеваний, вызываемых инфекцией, умерли 4 064 человека.

Заседание касательно ситуации с COVID-19 в Колумбии (просмотр при переходе на Twitter):