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Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло почти 60 человек

Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло почти 60 человек

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Почти 60 человек погибли и 16 пропали без вести на юго-западном острове Кюсю, где три дня шли сильные ливни. Об этом сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на данные полиции и спасательных служб, информирует УНН.

Официально в список погибших включены 57 человек, еще двое числятся в состоянии так называемой остановки сердца и легких, поскольку в Японии констатировать смерть имеет право только особый медицинский работник по установленной процедуре. Практически все погибшие стали жертвами оползней и наводнений, вызванных проливными дождями.

В настоящее время их фронт сместился в центральную часть главного японского острова Хонсю — в район префектур Нагано и Гифу. Там из-за угрозы наводнений и горных оползней рекомендации об эвакуации получили более 54 тыс. человек.

В зону бедствия на помощь местным спасателям направлены около 20 тыс. военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Япония, ЧП
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