Мадуро решио обновить командующих основными видами войск Венесуэлы

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник о назначении новых руководителей сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, пишет УНН.

“Доминго Эрнандес Ларес назначен новым командующим сухопутными войсками, Уильям Серантес Пинто — новым командующим Боливарианскими ВМС, Хосе Рафаэль Сильва Апонте — новым главой Боливарианских ВВС”, — заявил Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что Владимир Падрино Лопес продолжит исполнять обязанности министра обороны.

Ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о покушении на его жизнь в ходе “попытки наемников и террористов со стороны Колумбии вторгнуться” в Боливарианскую Республику.

Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Колумбийские наемники попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Они намеревались осуществить государственный переворот, однако вторжение предотвратили. Об этом сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

Выступление Мадуро (просмотр при переходе на Twitter — ред.):