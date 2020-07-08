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Пандемия: в Бразилии за сутки зафиксировали свыше 45 тысяч случаев COVID-19, более 1,6 млн в целом

Пандемия: в Бразилии за сутки зафиксировали свыше 45 тысяч случаев COVID-19, более 1,6 млн в целом

КИЕВ. 8 июля. УНН. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305, отмечает УНН со ссылкой на данные Министерства здравохранения Бразилии.

Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в стране достигло 1 668 589.

За время распространения инфекции скончались 66 741 заболевший, за последние 24 часа — 1 254 человека. По данным бразильского Минздрава, вылечились 976 977 заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Также отметим, что по данным местного телеканала Globo — в стране 1 674 655 случаев заболевания, 66 868 из которых — летальны. В тоже время, по данным ВОЗ: в Бразилии — случаев заболевания 1 603 055, 64 867 из которых — летальны.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, Коронавирус
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