Паводки на западе Украины: до сих пор подтоплены пять городов и сел

КИЕВ. 8 июля. УНН. Из-за паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор остаются подтопленными 5 населенных пунктов в Черновицкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 7:00 8 июля на территории западных областей остаются подтопленными:

5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области;

7 (было 7 тыс. 225) подвалов в Ивано-Франковской области;

23 (было 22 тыс. 182) приусадебные участки (Черновицкая (21), Тернопольская (2).

Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Напомним, Евросоюз предоставил срочную помощь Украине для преодоления последствий наводнений.