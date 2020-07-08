Авиация не может оперативно тушить пожары в Луганской области из-за боевиков - ОГА

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Луганской области не смогли использовать специализированный самолет из-за того, что боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Я уже говорил с Президентом, главой ГСЧС Украины и Министром обороны Украины о помощи. Сейчас нам были готовы направить специализированный самолет из Харькова, чтобы потушить пламя с воздуха, но с той стороны нам не подтвердили "режим тишины", - отметил Гайдай.

По его словам, причины возгорания еще окончательно не установлены, версия поджога также не исключается. Сейчас все пожилые люди из села Смоляниново эвакуированы и размещены в больницах на специально подготовленных базах. Они обеспечены всем необходимым и получают квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщалось в УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на селения.

Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них - 17 детей. Очаги горения наблюдаются вблизи трех сел.