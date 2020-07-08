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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

КИЕВ. 8 июля. УНН. Группа кораблей постоянной противоминной группы НАТО накануне вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, передает УНН.

"07.07.2020 около 12:00 (по киевскому времени) в Черное море вошли корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2", - написал он.

По словам Клименко, заход сделали:

  1. турецкий тральщик TCG Amasra (М 266),
  2. испанский - ESPS Tambre (М 33),
  3. итальянский - ITS Gaeta (5554),
  4. флагманский корабль группы - корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

В России, в свою очередь, заявили, что силы Черноморского флота РФ отслеживают передвижения кораблей Альянса. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - цитирует ТАСС информацию Национального центра управления обороной РФ.

Напомним, накануне ракетный эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Черное море
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