Лесные пожары в Луганской области: в штабе на месте работают Аваков и Данилов

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков, руководители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов работают в оперативном штабе на месте лесных пожаров в Луганской области. Об этом сам Аваков сообщил в Twitter, передает УНН.

"Утром с секретарем СНБО, главами ГСЧС, НПУ работаем на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе, совершили воздушный мониторинг районов возгорания. 24/7 более 1200 работников ГСЧС, НПУ, НГУ и 200 единиц техники (2 самолета АН-32П) ликвидируют пожар", - написал он.

Как сообщалось в УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки. Известно по меньшей мере о 6 погибших.

Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них - 17 детей.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Также напомним, что в Луганской области не смогли использовать специализированный самолет из-за того, что боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком.