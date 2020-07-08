За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 65 детей и 46 медиков

КИЕВ. 8 июля. УНН. За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 807 человек, из них 65 детей и 46 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 807 человек, из них 65 детей и 46 медицинских работников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксировано 23 летальных случая, при этом выздоровели 926 пациентов", - сказал он.

По словам Степанова, это абсолютный рекорд по количеству людей, которые выздоровели.

Как отметил министр, за все время пандемии в Украине заболело 50414 человек.

"Из них 3634 ребенка и 7092 медработники. При этом в целом выписаны 23119 человек. Летальных случаев 1306", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже более 50 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 807.