В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19

КИЕВ. 8 июля. УНН. Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 117, в городе Киеве - 114 и Ровенской области - 76", - сказал министр.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 50414 случаев COVID-19: новых за сутки - 807, выздоровели целом - 23 119 человек (+926 за сутки), умерло - 1306 (+23 за сутки), подозрение на болезнь имели 97356 человек (+1170 за сутки).

В общем случаи выявлены в следующих регионах:

▪️ Винницкая область - 2002 (+23);

▪️ Волынская область - 2825 (+37);

▪️ Днепропетровская область - 1120 (+4);

▪️ Донецкая область - 713 (27);

▪️ Житомирская область - 1484 (+15);

▪️ Закарпатская область - 3533 (+75);

▪️ Запорожская область - 599 (+1);

▪️ Ивано-Франковская область - 2797 (+53);

▪️ Кировоградская область - 664 (+1);

▪️ г. Киев - 5779 (+114);

▪️ Киевская область - 2853 (+44);

▪️ Львовская область - 6562 (+117);

▪️ Луганская область - 87 (+2);

▪️ Николаевская область - 463 (+2);

▪️ Одесская область - 1984 (+65);

▪️ Полтавская область - 326 (+1);

▪️ Ровенская область - 4304 (+76);

▪️ Сумская область - 323 (+2);

▪️ Тернопольская область - 2142 (+34);

▪️ Харьковская область - 2466 (+50);

▪️ Херсонская область - 201 (+5);

▪️ Хмельницкая область - 863 (+21);

▪️ Черновицкая область - 5051 (+19);

▪️ Черкасская область - 695 (+17);

▪️ Черниговская область - 578 (2).

Как сообщалось в УНН, в Украине на 8:55 8 июля зафиксировано уже более 50 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь продемонстрировало рост - более 800.