В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19
КИЕВ. 8 июля. УНН. Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 117, в городе Киеве - 114 и Ровенской области - 76", - сказал министр.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 50414 случаев COVID-19: новых за сутки - 807, выздоровели целом - 23 119 человек (+926 за сутки), умерло - 1306 (+23 за сутки), подозрение на болезнь имели 97356 человек (+1170 за сутки).
В общем случаи выявлены в следующих регионах:
▪️ Винницкая область - 2002 (+23);
▪️ Волынская область - 2825 (+37);
▪️ Днепропетровская область - 1120 (+4);
▪️ Донецкая область - 713 (27);
▪️ Житомирская область - 1484 (+15);
▪️ Закарпатская область - 3533 (+75);
▪️ Запорожская область - 599 (+1);
▪️ Ивано-Франковская область - 2797 (+53);
▪️ Кировоградская область - 664 (+1);
▪️ г. Киев - 5779 (+114);
▪️ Киевская область - 2853 (+44);
▪️ Львовская область - 6562 (+117);
▪️ Луганская область - 87 (+2);
▪️ Николаевская область - 463 (+2);
▪️ Одесская область - 1984 (+65);
▪️ Полтавская область - 326 (+1);
▪️ Ровенская область - 4304 (+76);
▪️ Сумская область - 323 (+2);
▪️ Тернопольская область - 2142 (+34);
▪️ Харьковская область - 2466 (+50);
▪️ Херсонская область - 201 (+5);
▪️ Хмельницкая область - 863 (+21);
▪️ Черновицкая область - 5051 (+19);
▪️ Черкасская область - 695 (+17);
▪️ Черниговская область - 578 (2).
Как сообщалось в УНН, в Украине на 8:55 8 июля зафиксировано уже более 50 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь продемонстрировало рост - более 800.