Огнестрельное оружие и свыше 3 тонн прекурсоров: в Украине разоблачили банду наркоторговцев

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая реализовывала амфетамин в Украине и за рубежом. Так, при проведении обысков изъято более 3 тонн прекурсоров, около 1 кг амфетамина и огнестрельное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Оперативно-розыскными подразделениями Государственной пограничной службы Украины прекращена незаконная деятельность преступной группы, которая наладила изготовление и масштабную реализацию амфетамина по всей территории Украины и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Так, 7 июля, во время проведения обысков в городе Киеве и Киевской области по адресам проживания одного из организаторов изъято более 3 тонн прекурсоров, около 1 кг, предварительно, амфетамина и огнестрельное оружие.

Отмечается, что этому разоблачению предшествовало задержание двух преступников, которые организовали изготовление и отправку по почте амфетамина по всему миру, а именно в США, Германию, Швейцарию, Японию, Австралию, Польшу, Великобританию, Грецию и тому подобное.

Тогда также ликвидировано 2 нарколаборатории и перехвачено 36 международных почтовых отправлений с наркотиками, изъято 1,5 кг амфетамина, 0,6 кг марихуаны и 62 килограмма прекурсоров.

Все члены преступной группы в настоящее время находятся под следствием. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители Киевской области изъяли у наркодельцов "товара" на 350 тысяч гривен и наличные.