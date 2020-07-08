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Зеленский на фоне масштабных лесных пожаров прибыл в Луганскую область

Зеленский на фоне масштабных лесных пожаров прибыл в Луганскую область

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад главы Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га.

Впоследствии он перекинулся на селения. Накануне в МВД сообщили, что предварительно известно о 6 погибших. Пока же известно о 4 погибших и одном пропавшем без вести.

Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них - 17 детей.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Источник: УНН
Теги: пожары, лес, Луганск и Луганская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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