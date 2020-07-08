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Сторонники Порошенко перекрыли дорогу под Печерским судом

Сторонники Порошенко перекрыли дорогу под Печерским судом

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сторонники Петра Порошенко перекрыли дорогу под Печерским районным судом, где сегодня ему должны избирать меру пресечения, сообщает корреспондент УНН.

Возле Печерского райсуда, где в 11:00 должны начать избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, собралось несколько сотен активистов с флагами и плакатами в его поддержку.

Толпа перекрыла дорожное движение, пропуская лишь общественный транспорт.

Перед входом смонтировали экран для проведения онлайн-трансляции судебного заседания.

Как сообщалось ранее в УНН, суд объявил перерыв до 8 июля в процессе избрания меры пресечения Порошенко.

Напомним, Печерский суд отказал стороне защиты Порошенко в отводе Венедиктовой.

Также сообщалось, что заседание, которое состоялось 18 июня, собралось около тысячи активистов, которые пришли поддержать бывшего президента.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила перенести судебное разбирательство в связи со смертью отца Петра Порошенко, но адвокаты отказались. Судья перенес заседание на 1 июля.

При этом суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее Офис генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Источник: УНН
Теги: суд, митинг, мера пресечения, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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